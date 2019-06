'Ajax en Heitinga nodigden harde kern uit voor gestaakte miniklassieker'

Tientallen supporters werden agressief tegen de familieleden nadat die zich hadden laten horen na een grote kans voor de Rotterdammers. De trainers van Feyenoord en Ajax onder 19, Dirk Kuijt en John Heitinga, probeerden de onrust vergeefs te sussen. Ook het gezin van Kuijt werd belaagd.

De miniklassieker werd vervolgens na een half uur spelen afgebroken omdat de veiligheid van de spelers en toeschouwers van Feyenoord niet gewaarborgd kon worden. Het Parool schrijft dat Feyenoord alleen verder wilde spelen als de hooligans zouden vertrekken, maar dat Ajax niet aan die eis kon voldoen.

'Directeur vertrekt na ongeregeldheden'

Door de ongeregeldheden zijn Ajaxsupporters de komende seizoenen wederom niet welkom bij wedstrijden tegen Feyenoord in de Kuip. Ook kreeg Ajax een boete van 2500 euro en een voorwaardelijke boete van 7500 euro.

Operationeel directeur Rutger Arisz was verantwoordelijk voor de jeugdwedstrijd. Arisz maakte kort na de ongeregeldheden zijn vertrek bekend, hoewel hij nog een contract had tot 2021. Ingewijden zeggen tegen Het Parool dat het incident de aanleiding is, maar Ajax wil dat niet bevestigen.

De miniklassieker werd vorige week achter gesloten deuren uitgespeeld: Ajax onder 19 won met 2-0 van de leeftijdsgenoten van Feyenoord en werd kampioen.