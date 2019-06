'Er was hier helemaal niets en toen kwam Pinkpop'

In vijf decennia is alles veranderd. Het is al lang een driedaagse, met een andere sfeer, een ander publiek. Van Wersch beaamt het: "Jan heeft het zo genoemd: toentertijd was Pinkpop voor de hippies. Nu is het voor iedereen, voor drie generaties. Voor mij is het een soort Disneyland, waar iedereen zit. De bands komen toevallig langs, omdat ze aan het toeren zijn, en daarna gaan weer weg. Met de Stones was er sprake van drie generaties en nu nog."

Met alle herinneringen aan vijftig jaar komende en gaande bands weet Van Wersch ook van de as van Pinkpop-fans die op het festivalterrein is verstrooid. "Jan Smeets is een enorme milieufreak. Hij heeft eens een verzoek gekregen van de familie van een man die jarenlang naar Pinkpop ging en een vast plekje had voor het podium."

Zijn laatste wens was dat zijn as uitgestrooid zou worden op het Pinkpopterrein. "Daar kwam niks van in voor Jan. Toen zei iemand tegen hem dat zo'n beetje as niet veel uitmaakte. Op het laatst is het toch gebeurd, maar voor Jan mocht het geen gewoonte worden."

Toch weet Van Wersch dat het inmiddels zeker vijf keer is gebeurd. "Een zoon of dochter ging dan met de as naar Pinkpop. Dan gingen zij tijdens het festival op het plekje staan, liefst tijdens het optreden van de favoriete band van de overledene en dan werd de as clandestien uitgestrooid. En elk jaar gaan ze naar hetzelfde plekje. De as is weg, maar het gevoel blijft."