Erdogan getuige bij huwelijk stervoetballer Özil

Een ceremonie in het Four Seasons Hotel, een trouwjurk van bijna 80.000 euro, bekende bruiloftsgasten en een forse donatie aan het goede doel. Het is alles wat je verwacht van een huwelijk tussen een profvoetballer en een model. Maar gewapende mannen bij de ingang en een scherpschutter op het dak? Dat zie je niet vaak.

De beveiliging bij de huwelijksceremonie van Arsenal-speler Mesut Özil (30) en voormalig Miss Turkije Amine Gülse (26), gisteravond langs de oevers van de Bosporus in Istanbul, was niet zozeer voor bruid en bruidegom. Tussen de gasten, waaronder veel bekende voetballers waarmee Özil in het Duitse nationale elftal speelde, liep één wel heel opvallende genodigde: de Turkse president Erdogan.

Op verzoek van de stervoetballer (die opgroeide in het Duitse Gelsenkirchen) trad Erdogan op als getuige bij het huwelijk. De Turkse president bezoekt vaker bruiloften van nationale beroemdheden.