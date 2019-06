Seriemoordenaar VS gelinkt aan zeker zestig moorden

De openbaar aanklager in Texas brengt seriemoordenaar Samuel Little in verband met ten minste zestig moorden. Eerder stond de teller op 34 moorden, zelf zegt Little dat hij 93 mensen heeft vermoord.

De 78-jarige Little is mogelijk een van de grootste seriemoordenaars in de Amerikaanse geschiedenis. Hij zit een levenslange celstraf uit voor drie moorden in de jaren 80, maar vorig jaar bleek dat hij veel meer op zijn kerfstok had. Tegenover rechercheurs bekende hij tientallen moorden in het hele land sinds 1970.

De aanklager zegt dat de gezondheid van Little achteruitgaat en dat de man daarom meewerkt aan de onderzoeken naar alle coldcasezaken. "Ik denk dat hij vastberaden is om ervoor te zorgen dat zijn slachtoffers worden gevonden."

Schetsen

Little herinnert zich veel details over de moorden en zijn slachtoffers. Hij heeft tekeningen gemaakt van de vrouwen die hij vermoordde. Met die schetsen probeert de FBI oude zaken op te lossen.

Samuel Little leefde een nomadenbestaan en trok kriskras door de Verenigde Staten. Zijn slachtoffers waren veelal prostituees en drugsverslaafden. Hij sloeg zijn slachtoffers en wurgde hen daarna. Vaak werd gedacht dat de slachtoffers waren gestorven aan een overdosis omdat ze geen kogel- of steekwonden hadden.