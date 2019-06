Trump schrapt heffingen voor Mexicaanse producten

De importheffingen die de Verenigde Staten hadden aangekondigd voor producten uit Mexico zijn van de baan. President Trump heeft de maatregel ingetrokken omdat Mexico toezeggingen heeft gedaan om illegale migratie aan te pakken, schrijft hij op Twitter.

Vorige week maakte Trump bekend dat hij een tarief van 5 procent ging heffen op alle goederen die vanuit Mexico de VS binnenkomen. De reden was dat dat land te weinig doet tegen Midden-Amerikaanse migranten die via Mexico de Amerikaanse grens oversteken, zei hij. De maatregel zou komende maandag ingaan.

De afgelopen dagen onderhandelde een delegatie van de Mexicaanse regering in Washington over de kwestie, en dat heeft nu tot resultaat geleid. Details over de toezeggingen worden binnenkort bekendgemaakt, zegt Trump.