Geen doorbraak bij etentje Rutte over topbanen EU

Het diner van premier Rutte met vijf andere Europese leiders in Brussel heeft geen concreet resultaat opgeleverd over de verdeling van de topbanen in de Europese Unie. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze wel dat het een constructief overleg was en dat ze "in nauw contact" met elkaar zullen blijven.

Het etentje werd georganiseerd toen op een Europese top vorige week geen overeenstemming werd bereikt over onder meer wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moet worden. De belangrijkste kandidaten zijn de Duitser Manfred Weber namens de christen-democraten, Frans Timmermans van de sociaal-democraten en de Deense liberaal Margrethe Vestager.

De drie politieke stromingen vaardigden de afgelopen avond elk twee regeringsleiders af naar het diner. Vooraf zei Rutte, samen met de Belgische premier Michel aanwezig namens de liberalen, al dat hij geen doorbraak verwachtte. Wel hoopte hij dat er "een stap" zou worden gezet. "Het zit nu muurvast."

Het diner duurde ruim drie uur. De regeringsleiders spraken na afloop niet met de media. In de schriftelijke verklaring staat dat ze zich nu terugtrekken voor overleg met hun politieke families. Op 20 en 21 juni is er een nieuwe top met alle EU-regeringsleiders.