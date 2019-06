Criminelen kregen visum door fout in informatiesysteem

Door een storing in een informatiesysteem heeft Nederland ten onrechte een visum verleend aan zestien mensen. Negen van hen zijn nog niet getraceerd, meldt minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die stonden gesignaleerd vanwege veelvoorkomende criminaliteit als inbraken en verkeersovertredingen.

De storing deed zich voor in het informatiesysteem waarmee de politie automatisch in registers kan kijken of iemand een visum mag krijgen voor het Schengen-gebied. Door de fout ging sinds eind maart bij iedereen het sein op groen.

Na twee maanden kwam de storing aan het licht. Er bleek iets te zijn misgegaan bij een software-update. Uit handmatige nacontroles kwam naar voren dat zestien aanvragers ten onrechte een visum voor een kort verblijf (maximaal negentig dagen) in Schengen-landen hadden gekregen.

Twee van de onterecht afgegeven visa zijn ingetrokken nog voordat die mensen naar Europa kwamen. Vijf mensen zijn aan de grens tegengehouden. Van de andere negen is onduidelijk waar ze zijn.

Inbrekers

Het visum van de negen is alsnog ingetrokken. De politie gaat na of ze op het adres zijn dat ze bij de visumaanvraag hebben opgegeven. Grapperhaus sluit niet uit dat ze nog niet naar het Schengen-gebied zijn gereisd.

De problemen met het informatiesysteem zijn overigens nog niet voorbij. Totdat ze zijn verholpen, moet de politie handmatig in alle registers kijken of iemand staat gesignaleerd.