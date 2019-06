Man opgepakt die mogelijk aanslag wilde plegen in New York

In New York is een man van 22 gearresteerd die mogelijk bezig was met het voorbereiden van een aanslag op Times Square. Sinds augustus had hij gesprekken met een geheim agent. Hij zou hebben geprobeerd wapens, explosieven en bomvesten te kopen.

De verdachte Ashiqul Alam werd gisteren opgepakt toen hij twee vuurwapens wilde betalen die hij had gekocht van de geheim agent.

Alam is een staatsburger van Bangladesh met een verblijfsvergunning voor de VS. In de gesprekken met de geheim agent liet hij afgelopen maanden weten dat hij op het beroemde plein agenten en regeringsfunctionarissen wilde doden.

Hij had met zijn mobiele telefoon video-opnames gemaakt van Times Square en uitgelegd dat hij op zoek was naar potentiƫle doelwitten. Ook sprak hij over terroristische organisaties als IS.