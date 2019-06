De opkomst van Vlaams Belang in België: 'De mensen zijn het beu'

"We zijn geen racisten, maar de mensen zijn het beu", zegt een dame op terras van een wielercafé. "Wij als Belg hebben veel minder voordelen dan iemand vreemd die hier in België komt wonen. Wij betalen belastingen tot en met en zij krijgen alle voordelen." De man naast haar knikt instemmend: "We hebben hier allemaal op Vlaams Belang gestemd."

Het uiterst rechtse Vlaams Belang is het gesprek van de dag op de grote markt van Geraardsbergen, op zo'n 40 kilometer van Brussel. Bij de landelijke verkiezingen eind mei haalde de partij in Vlaanderen meer dan 18 procent van de stemmen, tegenover zes procent in 2014. Die stijging maakt hen niet alleen de tweede partij in Vlaanderen, maar zelfs in heel België.

Verpaupering

In Geraardsbergen haalde Vlaams Belang 27 procent van de stemmen. Uitspreken dat je op Vlaams Belang hebt gestemd, is hier geen taboe. "De armoede is de laatste jaren zo gestegen", zegt een vrouw van middelbare leeftijd. "We moeten ons bij wijze van spreken dubbel plooien. Er zijn mensen die de schoolfacturen niet meer kunnen betalen."

De verpaupering is ook in het straatbeeld goed zichtbaar. Horecazaken rondom de markt trekken nog publiek, maar de zijstraten zijn verlaten. Een computerzaak, kantoorwinkel en een kousenwinkel: drie panden op rij zijn leeg en gesloten.

