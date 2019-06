Code oranje blijft van kracht voor zes provincies en Waddengebied

Het KNMI trekt de code oranje in voor de provincies Utrecht en Limburg. De waarschuwing blijft staan voor Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en het Waddengebied. Voor de overige provincies geldt code geel.

Onweersbuien trekken boven het midden en oosten noordwaarts over het land. Hierbij kunnen zware windstoten voorkomen.

Festivals

Het slechte weer heeft gevolgen voor festivals. Zo past Pinkpop de openingstijden van de camping aan. Bezoekers wordt gevraagd om later te komen.

Een concert van De Jeugd van Tegenwoordig in het Amsterdamse Olympisch Stadion is ingekort. De deuren gaan twee├źnhalf uur later open dan gepland en het voorprogramma is ingekort.

Ook het christelijke festival Opwekking treft maatregelen. Tot 20.00 uur zijn tenten en douches niet toegankelijk en het programma schuift een uur op.

Het slechte weer leidt al de hele week tot problemen. De afgelopen dagen is veel schade veroorzaakt aan huizen. Ook het treinverkeer werd ontregeld.