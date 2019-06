Deze planeet mogen wij een naam gaan geven

De organisatie die planeten en andere hemellichamen een naam mag geven, de International Astronomische Unie (IAU), bestaat 100 jaar. En als cadeautje mogen alle zeventig landen die lid zijn één planeet een naam geven.

Nederland heeft planeet HAT-P-6 b gekregen, die in 2017 is ontdekt. Die planeet zelf kunnen we niet zien, maar z'n ster (HAT-P-6) wel. Die staat 6.149.475.005.127.714 kilometer ver weg, oftewel 650 lichtjaar. Dat was de voorwaarde voor welk land welke planeet kreeg: de ster van die planeet moest vanaf de hoofdstad van dat land te zien zijn.

Nederlandse namen

Alle Nederlanders mogen meedenken over de naam en dat is bijzonder. In 2015 mochten Nederlandse amateursterrenkundigen al een aantal planeten en een ster vernoemen. Maar nu mag dus iedereen meedoen.

Tot nu toe hebben Nederlanders in ieder geval één ster (Copernicus) en vijf planeten (Galileo, Brahe, Lippershey, Janssen en Harriot) vernoemd.

Plus zeker 900 planetoïden, die hun naam kregen van een Nederlands echtpaar dat tussen 1950 en 1970 meer dan 4600 planetoïden ontdekte. Sommige planetoïden zijn vernoemd naar bekende Nederlanders, zoals de planetoïde Andrekuipers, naar de astronaut.

Shortlist

Hoe de winnende naam wordt gekozen uit alle ingezonden voorstellen, is nog niet bekend. Mogelijk komt er een tv-programma rondom de verkiezing. Duidelijk is wel dat een aantal experts uit alle inzendingen een shortlist mogen selecteren van namen waarop gestemd kan worden. Dit om te voorkomen dat er een naam wordt gekozen die niet passend is.