Rutte: koppeling levensverwachting aan AOW-leeftijd was hysterisch

Premier Rutte vindt dat de koppeling van gemiddeld één jaar langer leven is één jaar langer werken "te heftig" was. Hij is blij dat er in het concept-pensioenakkoord dat nu op tafel ligt een realistischer stijging is afgesproken: gemiddeld één jaar langer leven betekent acht maanden later AOW.

Rutte erkent dat de één-op-één-koppeling achteraf bezien onrealistisch was."Wij maken ook fouten. Je moet echt erkennen dat het te hysterisch was."

'Fatsoenlijk akkoord'

Verder zei de premier in zijn wekelijkse persconferentie dat hij goede hoop heeft dat de vakbonden volgende week met het akkoord instemmen. Hij sprak van een "fatsoenlijk, net, Nederlands akkoord" met plussen en minnen voor alle partijen.

Mocht het toch verworpen worden, dan is er geen plan-B, zei hij. "Dit is het."