Reisbranche heeft last van plastic in zee, maar doet er 'zeker niet genoeg' aan

Geen flesje shampoo, geen plastic roerstaafje

Geen wonder dat de reisbranche inzet op het verminderen van het gebruik van plastic. Een van de grootste reisorganisaties van Europa, Thomas Cook (waar ook Neckermann Reizen en Vrij Uit toe behoren), kondigde afgelopen november aan dat het zo'n 70 miljoen niet-herbruikbare plastic voorwerpen uit hotels, vliegtuigen en kantoren zou verwijderen. Zo wordt in de eigen hotels niet langer shampoo of douchegel in plastic aangeboden. Op chartervluchten zitten koptelefoons niet meer in plastic en tassen voor belastingvrije artikelen worden een stuk kleiner.

TUI Nederland zegt het gebruik van niet-herbruikbaar plastic zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door plastic roerstaafjes te vervangen door staafjes van duurzaam berkenhout en dekens te verpakken in papier. Grote hotelketens als Hilton en Marriott en verschillende cruisemaatschappijen zeggen soortgelijke maatregelen te nemen. KLM heeft plastic rietjes in de ban gedaan en scheidt op Europese vluchten het (plastic) afval.

'Het waait zo de zee in'

"Het zijn eerste stappen maar het is zeker niet genoeg", reageert Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation. "Ze lopen hiermee vooruit op het verbod op wegwerpplastic in de Europese Unie vanaf 2021. Dat is mooi, maar de echte uitdaging is om te innoveren, om goede alternatieve materialen te gebruiken. Het kan, want er zijn tig alternatieven op de markt. Denk aan bamboe of papier. Maar het is een geldkwestie."

Dagevos merkt op dat veel reisorganisaties geen concrete doelstellingen hebben met betrekking tot het terugdringen van plastic. Terwijl het volgens hem cruciaal is dat hotels, cruiseschepen en vliegtuigmaatschappijen minder afval produceren. "Want je opereert in landen waar afval niet altijd goed verwerkt wordt. Het afval komt vaak op een stortplaats terecht en waait zo de zee in. Dat is echt niet alleen in Azië het geval, het gebeurt ook in Italië, Spanje en Egypte."

Het plastic dat moeilijk vervangen kan worden door andere materialen moet na gebruik in elk geval zorgvuldig gescheiden worden, zegt Dagevos. "Om zoveel mogelijk plastic te kunnen recyclen. Zeker in gecontroleerde omgevingen, zoals in een vliegtuig, kun je afval op een nette manier inzamelen."