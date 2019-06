Gevangenisstraffen tot 16 jaar voor gewelddadige overvallen Twente

Drie mannen uit Enschede moeten de gevangenis in voor een reeks overvallen in Twente en een dorp net over de grens met Duitsland. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

De rechter acht bewezen dat de twee broers en een destijds minderjarige jongen uit Enschede in 2015 en 2016 met veel geweld overvallen hebben gepleegd. Een van hen krijgt zestien jaar cel. De twee anderen zijn veroordeeld tot 3 en 5 jaar gevangenisstraf.

Geweld

In Enschede werd een supermarkt beroofd. In Ambt Delden werden twee bejaarde bewoners in hun huis aangevallen. In Overdinkel werd een bewoner van een boerderij overvallen en in het Duitse plaatsje Alstätte sloegen ze toe bij een tankstation.

Bij de overvallen werden de slachtoffers vastgebonden, geslagen en werden vuurwapens op hun hoofd gezet. Iedere keer werd er geld geëist, maar veel maakten de overvallers niet buit.

Laptop

De man die zestien jaar de gevangenis in moet, was bij alle overvallen betrokken. Van de anderen is bewezen dat ze bij de overval op de supermarkt of het tankstation aanwezig waren.

Een vierde man was verdachte, omdat zijn vingerafdruk was gevonden op tape waarmee slachtoffers waren vastgebonden. Maar volgens de rechtbank kan de afdruk er op een ander moment op zijn gekomen. Daarom is hij vrijgesproken.

Uit onderzoek op de laptop van de hoofdverdachte is gebleken dat er naar informatie over de overvallen is gezocht voor er berichten over in de media waren. Ook stonden er verkenningsfoto's op.

Daarnaast is er dna gevonden op een achtergebleven bivakmuts en is via hun telefoons vastgesteld dat de daders ten tijde van de overvallen in de buurt waren van de plekken waar de misdrijven werden gepleegd.