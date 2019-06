Lingo komt terug, vanaf najaar te zien bij SBS 6

lucillewerner

Lieve Lingo, Je komt weer terug en dat is fantastisch! 10 jaar lang hebben we heel veel plezier gehad. Gelachen, de meest gekke dingen gedaan, gevochten voor ons bestaan en altijd wisten we te overleven. Ik hoop dat je vast kunt houden aan je onverslijtbare magie. Dat je net als vroeger een waarde zal zijn voor mensen die de taal willen leren en boven alles dat je net als toen zorgt dat iedereen uit alle lagen van de samenleving welkom bij je is! Ik wens je heel veel succes! Dikke zoen Lucille ❤️