Minister: kliniek Den Dolder veroorzaakte onnodig veel fuss

De forensisch-psychiatrische kliniek waar Peter M. niet terugkeerde van verlof, heeft "onnodig veel fuss" veroorzaakt. Volgens minister Dekker had meteen verteld moeten worden dat de man geen acuut gevaar vormde, omdat zijn medicijnen nog een paar dagen zouden werken.

Dekker denkt dat de onrust rond de kliniek, waar eerder ook de moordenaar van Anne Faber verbleef, voorkomen had kunnen worden. Het heeft volgens hem te lang geduurd voordat het bestuur openheid van zaken gaf over de verdwenen patiënt.

"Daardoor is er te veel voeding gegeven aan het gevoel dat M. een levensgevaarlijke man was en dat iedereen binnen zou moeten blijven", zei de minister voor Rechtsbescherming. "Dat moet in de toekomst beter." Hij vreest dat het vertrouwen in Den Dolder hierdoor verder is beschadigd.

Peter M. werd gisteren opgepakt in Breda.