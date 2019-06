Sociale huren alleen omhoog met inflatie

Vanaf volgend jaar mogen de huurverhogingen bij sociale huurwoningen per corporatie gemiddeld niet groter zijn dan de inflatie. Minister Ollongren dient daarover een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Over dit uitgangspunt was vorig jaar al een 'Sociaal Huurakkoord' gesloten tussen de koepel van de corporaties, Aedes, en de huurdersorganisatie Woonbond.

Corporaties kunnen plaatselijk wel afspraken maken om de gemiddelde stijging met 1 procent te verhogen.

De maximale huurstijging wordt berekend per kalenderjaar. Ollongen benadrukt dat de wet daarom voor 1 januari moet zijn veranderd. Andere delen van het Huurakkoord komen later in een ander wetsvoorstel.