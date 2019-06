Pinkpop waarschuwt festivalgangers voor noodweer

Pinkpop festival @pinkpopfest

Er is door het KNMI code oranje afgegeven. Er wordt regen, harde windstoten, hagel en onweer verwacht. Daarom is het verstandiger om pas later je tent op te zetten. De campings gaan daarom een uurtje later open, namelijk om 19.00 uur. Meer info via https://t.co/B0BdFGDd0f #PP19