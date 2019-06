Gilles de la Tourette is veel meer dan alleen die scheldziekte

Veel mensen zijn goed in het verbergen van tics waardoor tourette niet altijd wordt herkend. "Ik schud wel eens met mijn hoofd, maar ik heb ook lang haar. Dus als ik tegelijkertijd door mijn haar wrijf of wapper dan is er niemand die doorheeft dat het eigenlijk een tic is", zegt Verschuur.

Gilles de la Tourette kan niet genezen worden, maar er zijn wel behandelingen om de tics te verminderen. Beljaars heeft die behandelingen gevolgd en het heeft haar geholpen. "Een tic wordt voorafgegaan met een soort kriebel. Vergelijk het met het knipperen van je ogen. Als je heel lang niet mag knipperen, begint het te kriebelen. Dat is ook wat er gebeurt bij een tic. Bij die therapie leer je als het ware wennen aan die kriebel. Het werkte bij mij erg goed, maar het was een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan, omdat ik mijn tics moest proberen tegen te houden."

De tics heeft ze nu dus meer onder controle, maar helemaal verdwijnen doen ze niet. Toch zijn het niet de tics die invloed hebben op het leven van Beljaars. "Het is altijd erg onrustig in mijn hoofd. Ik heb daardoor slaapproblemen en concentratieproblemen. Het is belangrijk dat ik mijn rust pak, ik kan dus ook niet fulltime werken."

Gilles de la Tourette maakt creatief

Gilles de la Tourette heeft niet alleen maar nadelen, weet Beljaars. Veel mensen met tourette zijn creatiever dan mensen die het syndroom niet hebben. "Als je tegen mij praat, komen er in mijn hoofd wel tien tot twintig nieuwe gedachten. Dat is aan de ene kant vervelend als je je moet concentreren op een gesprek, maar die prikkels zorgen er ook voor dat ik creatief en innovatief ben. Dat kan hele leuke dingen opleveren."

Anika Verschuur merkt die creativiteit bij haarzelf niet echt, maar wel bij haar twee kinderen die het syndroom ook hebben. "Zij hebben allebei wel meerdere talenten in iets. Misschien komt het bij mij later nog, omdat de diagnose bij mij ook wat later is gesteld", lacht ze.

Met twee kinderen in huis die ook tourette hebben, is het in ieder geval nooit een saaie boel. "Het heeft namelijk ook invloed op je gedrag. Als je blij bent, ben je heel blij. Als je boos bent, ben je heel boos. Het kan bij ons dus heel gezellig zijn, maar soms vliegt hier het servies door het huis", zegt Verschuur.