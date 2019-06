Theresa May stopt als partijleider: hoe ze steeds minder populair werd

In plaats van haar meerderheid uit te bouwen, verloor May in juni bijna 20 zetels en moest ze met hangende pootjes aankloppen bij de kleine Noord-Ierse partij DUP om via een gedoogconstructie alsnog aan een meerderheid te komen.

Brand in de Grenfell Tower

Groot-Brittannië was amper bekomen van de verrassende verkiezingsuitslag of het werd opgeschrikt door een ramp van ongekende omvang. In het westen van Londen brandde op 14 juni een woontoren helemaal uit, 71 mensen kwamen om het leven.

In plaats van zich direct tussen de nabestaanden en de slachtoffers te begeven, koos May ervoor alleen de hulpverleners te ontmoeten en te bedanken voor hun inzet. De buurt reageerde furieus. Hoe kon de premier hen zo negeren? May besloot later in allerijl alsnog met nabestaanden te spreken, maar werd door een woedende menigte uitgescholden. Weer daalde haar populariteit.

Sergej Skripal

Die populariteit kende een kleine opleving na de vergiftiging op voormalig Russische dubbelspion Skripal. Hij raakten in maart 2018 in coma, nadat hij in zijn woonplaats Salisbury was vergiftigd met het zenuwgif Novitsjok. Skripal overleefde de aanval, net als zijn dochter Julia.

In een periode waarin de brexit-onderhandelingen nauwelijks opschoten en May voortdurend onder vuur lag, was dit een moment waarop ze zich als leider wist te onderscheiden. Ze wees zonder voorbehoud de vinger richting Rusland als verantwoordelijke, nog voordat er veel bewijs openbaar was gemaakt dat de Russen erachter zaten. Ze gaf een aantal stevige speeches, zette Russische diplomaten uit en wist in korte tijd ook haar belangrijkste bondgenoten mee te krijgen in het uitzetten van diplomaten en het veroordelen van Rusland.