Nog geen spoor van vermiste Katwijkse vrouw, zoektocht gaat door

Agenten zijn vrijdagochtend opnieuw aan het zoeken naar de vermiste Anja Schaap. Dit keer kammen ze, samen met het Veteranen Search Team, een gebied uit bij de Noordduinseweg in Katwijk. Dat doen ze op basis van nieuwe informatie.

De 33-jarige Schaap verliet op 29 mei rond 01.00 uur 's nachts een café in haar woonplaats en verdween daarna spoorloos. Twee dagen later werd in een sloot in Katwijk haar tas gevonden.

Uit nieuwe informatie van de politie blijkt dat Schaap in de nacht van haar vermissing voor het laatst is gezien op de Kanaaldijk. De Noordduinseweg ligt daar niet ver vandaan.

Geen sporen vernielen

De politie zocht al twee keer eerder in de duinen en het water rond Katwijk, maar dat leverde niets op. Bij een pop-uppolitiebureau kwamen dinsdag wel verschillende tips binnen over de vermissing. Die worden nu nagetrokken.

De politie krijgt vandaag tijdens de zoektocht hulp van het zogeheten Veteranen Search Team, dat bestaat uit voormalige militairen. "Wij weten bijvoorbeeld hoe je met verschillende terreinen om moet gaan. Hoe je ervoor zorgt dat je geen sporen stukmaakt. We zijn allemaal heel goed getraind", zegt ex-militair John Blonk tegen Omroep West.