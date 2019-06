Later vandaag opnieuw onweer en zware windstoten verwacht

Vanmiddag en vanavond worden opnieuw zeer zware windstoten verwacht. Halverwege de middag ontstaan in het zuidwesten de eerste onweersbuien en die trekken noordoostwaarts over het land. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en zeer zware windstoten.

De afgelopen dagen heeft het slechte weer in het hele land veel schade veroorzaakt; bomen waaiden om, daken werden van huizen geblazen en op verscheidene plaatsen raakte het treinverkeer ontregeld doordat bomen op het spoor waren terechtgekomen.

Ook vandaag kunnen de windstoten veel overlast veroorzaken. Volgens de weerbureaus valt de overlast in Zeeland mee, maar in de rest van het land kunnen windstoten voorkomen tot ruim 110 kilometer per uur.

Er wordt niet extreem veel neerslag verwacht, omdat de buien erg snel over trekken.