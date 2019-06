Verzekeraar Vivat verkocht aan Athora en NN

Verzekeraar Vivat komt in handen van gespecialiseerd verzekeringsbedrijf Athora en verzekeraar NN Group. Nu is Vivat, waaronder Reaal en levensverzekeraar Zwitserleven vallen, nog in Chinese handen.

In Nederland heeft Vivat grofweg 1,5 miljoen klanten die een of meerdere polissen hebben. Het merendeel gaat om levensverzekeringen. Voor de verzekerden zal er weinig veranderen: zij houden dezelfde rechten en plichten.

Het Chinese Anbang was al een tijd op zoek naar een koper. De deal bestaat uit twee delen. Eerst koopt het op Bermuda gevestigde Athora, voor een onbekend bedrag, Vivat. Daarna neemt NN Group, onder meer eigenaar van Nationale Nederlanden, het schadeverzekeringsdeel over voor 416 miljoen euro.

Wat de verkoop voor de werknemers van Vivat betekent, is nog niet duidelijk. Athora heeft laten weten dat het hoofdkantoor in Amstelveen blijft. NN Group zegt toegewijd te zijn aan de talenten en ervaringen van medewerkers en een eerlijke en transparante benadering te hanteren. Op termijn zullen er banen verdwijnen, maar het bedrijf kan nog niet zeggen of dat gebeurt door middel van gedwongen ontslagen.