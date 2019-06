Olieplatform in Noordzee ontruimd na aanvaring schip

In de Noordzee ten westen van Noorwegen is een olieplatform aangevaren door een schip. Er is niemand gewond geraakt, maar de 276 mensen die op het platform van het Noorse energiebedrijf Equinor aan het werk waren, zijn geƫvacueerd.

De aanvaring was vannacht rond 02.00 uur. Het schip wilde goederen naar het olieplatform Statfjord A brengen. Waardoor het misging, is niet duidelijk. Volgens Equinor is niemand in gevaar geweest, omdat er op het moment van het ongeluk niet naar olie werd geboord.

Olieramp

Er wordt nu gekeken hoe groot de schade aan het platform is. Ook het schip heeft schade opgelopen, maar dat kon met de twaalf opvarenden op eigen kracht naar de Noorse kust varen.

Statfjord A is een verouderd olieplatform en gaat in 2022 dicht. In 2007 was er een milieuramp bij het platform; bij het overladen van olie naar een tanker kwam een grote hoeveelheid in zee terecht. Het was een van de grootste olierampen in de Noordzee.