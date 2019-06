IJslandse maker van slachtmachines naar Amsterdamse beurs

De IJslandse machinebouwer Marel heeft met ingang van vandaag behalve in Reykjavik ook een beursnotering in Amsterdam. Het bedrijf, met drie fabrieken in Nederland, bouwt machines voor het slachten en verwerken van vlees en vis. Met de beursgang in Amsterdam haalt Marel zo'n 375 miljoen euro op.

Het bedrijf ziet volop kansen in de wereld van vleesverwerking. Mag bij ons dan de vleesconsumptie langzaam afnemen, in de rest van de wereld - bijvoorbeeld in China en Zuid-Amerika - zijn er juist miljoenen mensen die zich pas sinds kort stukje vlees op hun bord kunnen permitteren, omdat ze er nu pas genoeg geld voor verdienen.

"In 2030 wordt de wereldbevolking geschat op 10 miljard mensen. Tussen nu en 2030 zal het aantal mensen in de zogenoemde middenklasse groeien met 2 miljard consumenten", zegt Folkert Bölger, topman van Marel. "Zij kunnen vleesproducten gaan kopen." En dan groeit ook de vraag naar machines die vlees verwerken, is de verwachting.

Vegetarisch

Maar ook op andere ontwikkelingen - zoals de stijgende vraag naar vegetarische producten - zal het IJslandse bedrijf reageren. "We zien dat de wensen veranderen en daarbij proberen we aan te sluiten", zegt Bölger. "Ook vegetarische producten hebben immers een bepaalde vorm of worden ontworpen. Daar heb je toch ook machines voor nodig."

Met een beursnotering in Amsterdam haalt Marel niet alleen 375 miljoen euro op maar betreedt het bedrijf ook de veel grotere financiële eurozone-beurs. Het Amsterdamse aandeel is 10 procent goedkoper van de hand gedaan dan het IJslandse aandeel, om Europese beleggers en investeerders te interesseren.

Stork

Marel - bekend van de overname van de divisie Food Systems van Stork in 2007 - ontstond in 1983 als start-up op de universiteit van Reykjavik en is inmiddels een wereldspeler met klanten in 140 landen. Het bedrijf heeft dertien fabrieken, waaronder productielocaties in Dongen, Boxmeer en Lichtenvoorde. Van de in totaal 6000 medewerkers werken er 2000 in Nederland.