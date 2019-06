Verkeerstraining voor maaltijdbezorgers moet leiden tot minder ongelukken

Elf ketens van bezorgmaaltijden gaan een uitgebreide verkeerstraining aanbieden aan hun bezorgers. Dat moet het aantal ongelukken met bezorgers terugdringen.

Vorig jaar waren er volgens de Inspectie SZW 116 ongelukken met maaltijdbezorgers. In meer dan de helft van de gevallen moest de bezorger met een ambulance worden afgevoerd naar een ziekenhuis.

Verschillende partijen hebben nu de handen ineengeslagen om de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers te vergroten. De training is het resultaat van afspraken tussen Veilig Verkeer Nederland, de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers en verzekeraar de Vereende.

Veiligheid waarborgen

De partijen hebben verder afgesproken dat bezorgers voortaan per uur worden betaald en niet per bestelling. Dat moet ertoe leiden dat bezorgers minder geneigd zijn om bestellingen zo snel mogelijk te bezorgen. Verder worden de brommers, scooters en elektrische fietsen goed onderhouden en verzekerd, en wordt het aantal ongelukken en de omvang van de schade in kaart gebracht. Dat moet helpen bij het maken van nieuw beleid.

"De ondernemers in de maaltijdbezorging werken met jonge verkeersdeelnemers die met betrekking tot verkeersveiligheid tot een van de grootste risicogroepen behoren. Het is van belang dat ondernemers daar oog voor hebben en het nodige ondernemen om de veiligheid van hun bezorgers te waarborgen", zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

Geen nieuw initiatief

Verkeerstrainingen voor maaltijdbezorgers zijn niet nieuw. Drie jaar geleden startte de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging al met gratis cursussen.

Vorig jaar kwamen Veilig Verkeer Nederland en de Vereende met gedragsregels voor maaltijdbezorgers die de verkeersveiligheid moesten vergroten.