Eigenzinnige muzikant Dr. John (77) overleden

De Amerikaanse muzikant Dr. John is op 77-jarige leeftijd overleden. De eigenzinnige zanger/pianist stond bekend om zijn combinatie van blues, boogiewoogie, jazz en rock-'n- roll. Dr. John had in 1973 een hit met Right Place, Wrong Time, won zes Grammy's en was opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

De carrière van Dr. John, geboren als Malcolm John Rebennack, begon eind jaren 50 toen hij veel optrad in het uitgaansleven in New Orleans. Aanvankelijk speelde hij gitaar, maar daarmee moest hij stoppen toen hij zijn vinger verwondde bij een schietincident. Pianospelen lukte nog wel.

In 1968 debuteerde de Amerikaan onder de naam Dr. John, The Night Tripper met het album Gris-Gris, dat werd gekenmerkt door een combinatie van verschillende muziekstijlen met bezwerende gezangen en voodoo-ritmes. Die invloeden keerden ook terug tijdens zijn live-optredens, met voodoo-rituelen op het podium en extravagante kleding.