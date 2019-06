Huis in Iowa blijkt kattenkerkhof

In een huis in de Amerikaanse staat Iowa zijn honderden verwaarloosde katten gevonden. De dierenbeschermingsorganisatie Animal Rescue League (ARL) ontdekte de woning dinsdag en is sindsdien het huis en bijgebouwen aan het uitkammen. Er zijn inmiddels 194 dode en 114 levende katten gevonden.

De organisatie schrijft op Facebook wat medewerkers aantroffen toen ze er aankwamen. De vloer was bezaaid met uitwerpselen en afval, soms wel 30 centimeter dik. In koelkasten en vriezers werden, naast het eten van de eigenaar, dode katten bewaard. Ook in andere gebouwen op het terrein stonden koelkasten gevuld met dieren.