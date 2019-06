Sociaal-democraat Sánchez formateur in Spanje

In Spanje gaat de sociaal-democratische leider Pedro Sánchez aan de slag als formateur van een nieuwe regering. Sánchez, die al demissionair premier is, gaat in op een uitnodiging daartoe van koning Felipe.

De stap komt niet als een verrassing. Sánchez was bij de verkiezingen van eind april de grote winnaar. Zijn PSOE-partij werd met bijna 29 procent van de stemmen de grootste en versloeg daarmee de traditionele concurrent, de conservatieve Partido Popular (PP).

Onderhandelingen

Sánchez zegt dat hij volgende week om de tafel gaat met de drie andere grote partijen in Spanje. Twee daarvan, de PP en het liberale Ciudadanos, hebben echter al gezegd dat ze niet met Sánchez in een regering gaan zitten.

De andere partij, het radicaal-linkse Podemos, staat wel open voor samenwerking. Om aan een meerderheid te komen, heeft Sánchez dan wel steun nodig van kleinere partijen.

Kabinetsval

Sánchez werd premier in juni vorig jaar, toen de regering van PP-leider Rajoy viel vanwege een corruptieschandaal. In februari kwam ook de regering-Sánchez ten val, nadat de begrotingsplannen waren weggestemd.