Gifverbod sportvelden in 2020 blijft overeind, uitzonderingen mogelijk

Het kabinet houdt vast aan het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden dat volgend jaar moet ingaan.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur wijst erop dat er in 2015 met sportverenigingen is afgesproken dat in 2020 gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden alleen nog worden gebruikt in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is.

Wel wil het kabinet nog twee jaar een uitzondering kunnen maken. Volgens de staatssecretaris komt er een regeling waarbij "nee, tenzij" het uitgangspunt is.

Uitzonderingen

Sportverenigingen moeten dan goed kunnen onderbouwen waarom het nog niet is gelukt om de velden te beheren zonder bestrijdingsmiddelen en wat ze eraan doen om dat wel voor elkaar te krijgen. In september komt de staatssecretaris met een precisering van die regeling.

Ook kan er, wat Van Veldhoven betreft, een uitzondering worden gemaakt voor de grasmat in stadions waaraan hoge eisen worden gesteld en waarbij onkruid en schimmels niet op een andere manier kunnen worden bestreden. "We snappen allemaal dat de Arena vol met weegbree een moeizame combinatie is."

Niet overal lukt het

Inmiddels is duidelijk dat het onderhoud aan sportvelden zonder chemische bestrijdingsmiddelen niet bij alle verenigingen gaat lukken.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportkoepel NOC*NSF lieten vorige week weten dat ze nieuwe afspraken willen met de overheid. "Als er volgend jaar een totaalverbod komt op bestrijdingsmiddelen, betekent het dat miljoenen mensen niet kunnen sporten", waarschuwde voorzitter André de Jeu van de VSG.