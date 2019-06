EU wil dat Vietnam kritische facebooker vrijlaat

De Europese Unie heeft Vietnam opgeroepen per direct een Vietnamees vrij te laten die vandaag is veroordeeld tot zes jaar cel voor berichten die hij plaatste op Facebook.

De EU noemt de zaak in een verklaring "een zorgelijke ontwikkeling". Volgens Brussel heeft de 38-jarige Nguyen Ngoc Anh op "een vreedzame manier" zijn mening geuit. Vietnam noemde de uitlatingen van Anh op Facebook "anti-staat".

Anh, een garnalenkweker uit het zuiden van het land, plaatste de afgelopen jaren geregeld berichten op Facebook waarin hij politieke gevangenen steunde of zijn zorgen uitte over het Vietnamese milieubeleid.

Welk facebookbericht leidde tot de arrestatie van Anh is onduidelijk. De autoriteiten meldden enkel dat hij zou hebben opgeroepen tot protesten "die slecht zijn voor de regering en de Communistische Partij".

'Schijnproces'

Het communistische Vietnam toont zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel. Buitenlandse bedrijven en toeristen worden uitgenodigd naar het land te komen. Volgend jaar wordt er voor het eerst een Formule 1-race verreden in de hoofdstad Hanoi en in februari vond in die stad ook de tweede ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim plaats.

Maar volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International blijft het riskant voor kritische Vietnamezen om openlijk hun mening te uiten. Zo was de rechtszaak tegen Ahn volgens Amnesty een schijnproces.

"De valse beschuldigingen die tegen Anh werden gebruikt, laten zien dat in Vietnam iedereen gevaar loopt die actief is op Facebook. Anh is de laatste op een groeiende lijst van internetgebruikers die zijn gearresteerd", zegt Nicholas Bequelin, directeur van Amnesty in Zuidoost-Aziƫ.

Volgens Bequelin houden de Vietnamese autoriteiten op deze manier regeringscritici in een "wurggreep".