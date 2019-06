Bijna 12 miljoen opgehaald op Alpe d'Huez voor kankeronderzoek

De voorlopige opbrengst van de inzamelingsactie Alpe d'HuZes bedraagt 11.800.239,74 euro, een half miljoen meer dan vorig jaar. De deelnemers haalden het geld op door de berg Alpe d'Huez op te fietsen, te lopen of te skeeleren. De ruim 11 miljoen euro gaat naar KWF Kankerbestrijding.

Iedere deelnemer stelt zichzelf een doel. Sommigen gaan een keer de berg op, anderen zes keer. Vandaag kwamen zo'n 4500 mensen in actie op de Franse berg.

Een val van 40 meter in het ravijn

Arjen Bakker uit Beilen zou vandaag zes keer de berg beklimmen maar staat met krukken langs de weg andere deelnemers aan te moedigen. "Ik ben gisteren onderweg over een steentje heen gereden en veertig meter in het ravijn gevallen", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad."

Bakker vertelt dat de plek waar hij viel bezaaid was met boomstronken en stenen. "Tijdens de val zat ik in een roes en had ik het gevoel: het komt wel goed, dit overleef ik wel. Ik ben gaan rollen en rollen en toen ik uiteindelijk achter mij keek, lag ik heel diep in het dal."

Zijn knie is ingepakt en hij zit onder de schrammen. "Ik heb waarschijnlijk een kruisband gescheurd. Vandaag heb ik vooral veel spierpijn in mijn nek en schouders. Die hebben de klappen opgevangen."

Arjan beseft dat hij heel veel geluk heeft gehad: