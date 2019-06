Avicii nog één keer te horen op postuum uitgebracht album TIM

Pinkpop

Avicii startte zijn muziekcarrière in 2008, toen hij de soundtrack van een computerspel remixte. Daarna werkt hij samen met bekende dj's als Tiësto en Sebastian Ingrosso. Met zijn track Levels brak hij wereldwijd door. In 2015 stond hij op Pinkpop.

In de documentaire Avicii True Stories uit 2017 was te zien hoe moeilijk Avicii het met zijn roem had. Hij stortte in, maakte een comeback, maar bleef kampen met gezondheidsproblemen.

In 2014 schrapte Bergling een tournee vanwege een alvleesklierontsteking, deels veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Uiteindelijk besloot hij om te stoppen met touren. Wel bleef hij muziek maken.

Op 20 april 2018 werd bekend dat Bergling was overleden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Zijn doodsoorzaak is nooit officieel bekendgemaakt. De politie zei alleen dat er geen sprake was van een misdrijf. De familie bracht in een statement naar buiten dat hij "rust wilde vinden".

De opbrengst van het nieuwe album van Avicii gaat naar de Tim Bergling Foundation, die is opgezet door zijn familie. De stichting richt zich op steun aan mensen en organisaties die zich bezighouden met zelfmoordpreventie en de aanpak van psychische problemen.