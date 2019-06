Vlaamse Lou (eerst Louise) zingt duet met zichzelf

Toen Lou nog Louise was, zong hij als sopraan. Zijn stem is in een korte tijd een stuk lager geworden. Moet hij nu opnieuw leren zingen? "Een beetje", zegt hij. "We hebben in het begin vooral hard aan mijn techniek gewerkt. Ik kon die basis goed gebruiken om met mijn nieuwe stem te leren zingen. Dat ging redelijk snel."

Het was overigens nog maar de vraag hoe Lou's stem zou veranderen tijdens zijn transitie. "Dat was heel spannend, maar ik ben heel tevreden met mijn stem. Ik zing heel graag." Het duet heeft ervoor gezorgd dat Lou zijn transitie beter een plaats kan geven in zijn leven. "Het was een reis naar mezelf."