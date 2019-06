Duitse moordverpleegkundige wekte argwaan maar kon toch zijn gang gaan

Hij is de grootste naoorlogse seriemoordenaar van Duitsland. Ex-verpleegkundige Niels Högel (42) beroofde tussen 2000 en 2005 bijna honderd, maar misschien nog wel meer patiënten van het leven. Vandaag werd hij voor de tweede keer tot levenslang veroordeeld, ditmaal voor het vermoorden van 85 patiënten. Nabestaanden vragen zich af hoe Högel zo vrij te werk kon gaan.

Oldenburg

Högel begon zijn reeks moorden in een kliniek in Oldenburg in 1999. Daar paste hij volgens de onderzoekers zijn 'techniek' voor het eerst toe. Högel gaf zijn patiënten medicijnen, waardoor ze een hartaanval kregen. Hierna reanimeerde hij ze. Hij hoopte de patiënt te redden en dan de held te zijn, zo beweerde hij. Dat ging vaak mis. Heel vaak.

Vanaf de eerste week dat Högel in Oldenburg werkte, viel zijn 'reddende engel'-instinct op. Bij reanimaties drong hij zichzelf naar voren. ''Het gaf hem duidelijk een euforisch gevoel als hij weer iemand gereanimeerd had'', zei een ex-collega tegen de Duitse publieke omroep.

In de kliniek werd de stijging van het aantal reanimaties en sterfgevallen snel opgemerkt. In de zomer van 2001 werd het besproken in een vergadering, waar Högel ook bij zat. Op dat moment dacht Högel dat ze hem op het spoor waren, en meldde hij zich drie weken ziek.

Weggepromoveerd

Tijdens zijn vakantie nam het aantal sterfgevallen af. Toen hij terugkeerde, schoten de reanimaties weer omhoog. Er werden geen maatregelen genomen. Wel werden de verdenkingen tegen hem steeds sterker.

Eind 2002 werd Högel met een warme aanbeveling plots 'weggepromoveerd' van het ziekenhuis in Oldenburg naar een kliniek in Delmenhorst. In de aanbeveling werd hij omschreven als "gewetensvol". Hij zou "in kritische situaties beredeneerd en correct handelen".

Toen dit later naar buiten kwam, waren de nabestaanden van zijn slachtoffers verbijsterd. "Als je met zulke verdenkingen en statistieken iemand positief kan aanbevelen, staat dat voor mij gelijk aan dood door schuld'', zei de vertegenwoordiger van de nabestaanden geëmotioneerd in een interview met de Duitse tv-zender NDR.

'Reddingsrambo' in Delmenhorst

In de kliniek in Delmenhorst ging hij op 15 december 2002 aan de slag. Hier kreeg hij al spoedig de bijnaam 'reddingsrambo', omdat hij bij zo veel reanimaties was betrokken.

Na een week beroofde hij al een patiënt van het leven. Het aantal sterfgevallen in de kliniek verdubbelde bijna sinds de aanstelling van Högel. Ook het gebruik van het hartmedicijn Gilurytmal steeg drastisch. Collega's van Högel kregen er een raar gevoel bij. Ze begonnen hem te verdenken, maar wisten er niet de vinger achter te krijgen.

In juni 2005 werd hij op heterdaad betrapt, toen hij een patiënt onnodig Gilurytmal toediende. Een verpleegster ontdekte daarna vier lege Gilurytmal-ampullen. Omdat Högel twee dagen later op vakantie zou gaan, werd er niet meteen actie ondernomen. Met ernstige gevolgen: op de laatste avond voor zijn vakantie doodde hij nóg een patiënt.

Het ziekenhuis startte een onderzoek en vond bewijs dat Högel Gilurytmal onterecht toediende. Hij meldde zich vervolgens zelf bij de politie. In december 2005 werd hij opgepakt.