Luipaard bijt zoontje van medewerker Kruger Park dood

Een luipaard heeft in het Kruger Park in Zuid-Afrika een tweejarig kind doodgebeten. Het dier bevond zich in een afgesloten gedeelte van het park en viel daar de peuter aan.

Het slachtoffer, een zoontje van een parkmedewerker, was bij aankomst in het ziekenhuis al overleden. Rangers van het Kruger Park hebben de luipaard doodgeschoten om te voorkomen dat het dier meer mensen zou aanvallen.

Schuw en bang

Luipaarden zijn volgens Ike Phaahla, een woordvoerder van het park, schuw en bang om in de buurt van mensen te komen. "Maar in een park waar roofdieren vaak in contact komen met mensen kan het voorkomen dat ze hun angst voor ons verliezen of al kwijt zijn."

Volgens Phaala is er een zeer kleine kans dat luipaarden kinderen tussen de twee en zes jaar aanvallen.

Hoe het dier in het omheinde gedeelte kon komen, wordt nog onderzocht. De woordvoerder zegt tegen de BBC het ongeluk te betreuren, maar stelt dat het park veilig is. "Er staan overal hekken om dit soort situaties te voorkomen. Dit ongeval is echt zeer uitzonderlijk."