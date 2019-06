Tientallen miljoenen euro's schade door noodweer afgelopen dagen

Het noodweer van de afgelopen twee dagen heeft voor tientallen miljoenen euro's schade veroorzaakt. Dat schat het Verbond van Verzekeraars in na een rondvraag bij de grote verzekeraars.

De afgelopen twee dagen trokken in de avond zware onweersbuien over het land. Die buien gingen gepaard met hagelbuien en harde windstoten. Vanuit het hele land kwamen schademeldingen binnen, onder meer door omgevallen bomen en grote hagelstenen.

De stichting die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschade na noodweer kwam liefst 69 keer in actie.

Uitzonderlijk

Het Verbond van Verzekeraars noemt het "uitzonderlijk" dat Nederland twee avonden achter elkaar is getroffen door noodweer. De schade is daardoor extra groot: dakpannen en bomen die in de eerste nacht al beschadigd waren, hebben in de tweede nacht voor extra schade gezorgd.

Volgens Richard Weurding, directeur van het verzekeraarsverbond, is de totale schade moeilijk in te schatten. "Vooral bij hagel is het heel lastig om er modellen op los te laten", laat hij weten.