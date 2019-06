'Radicaliserende' boeken geweerd bij terreurgevangenen Vught

Op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught zijn elf boeken taboe verklaard, omdat ze kunnen aanzetten tot radicalisering. En ook de werken van een 14de-eeuwse geleerde met een interpretatie van de koran worden bij nader inzien niet meer aan gevangenen in dat deel van de inrichting uitgeleend.

Minister Dekker antwoordt op Kamervragen van het CDA dat naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf een commissie de boeken heeft bekeken en daaruit is dus de conclusie gekomen dat ze niet meer worden verstrekt. De commissie zal ook in de toekomst bekijken of dergelijke boeken door de beugel kunnen.

De krant schreef begin dit jaar over een gedetineerde die geklaagd had over boeken die in Vught voorhanden zijn en die de gewapende jihad zouden verkondigen.

Alleen boeken op aanvraag

Dekker benadrukt dat het al praktijk was dat gedetineerden op de terroristenafdeling niet naar de bibliotheek van de gevangenis mogen, maar alleen op aanvraag boeken kunnen lenen. Die boeken werden al aan een extra screening onderworpen door experts op het gebied van politiek en religieus extremisme en radicalisering. Maar het bericht in de Telegraaf heeft dus tot een nader onderzoek geleid.

Dekker benadrukt dat het ook buiten de terroristenafdeling niet de bedoeling is dat gedetineerden radicaliseren en daar houdt hij rekening mee bij het opstellen van nadere criteria voor "reguliere gevangenissen".