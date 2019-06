Bewoners teleurgesteld na uitleg explosie Den Haag: 'Het is frustrerend'

De bewuste gasleiding lag zo'n anderhalve meter buiten de gevel. De scheur is ontstaan door spanning op de leiding. Hoe dat kwam is niet bekend, concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen in een rapport. Het onderzoek toont ook aan dat in Nederland in totaal 3830 kilometer aan gevaarlijke gasleidingen ligt.

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen heeft netbeheerder Stedin gedaan wat het had moeten doen. Daarmee blijft de schuldvraag onbeantwoord en dat wringt: "We snappen niet dat er niemand wordt vervolgd of verantwoordelijk wordt gehouden. Het is frustrerend", zegt een andere buurtbewoner.

Urenlang vast onder puin

De broer van een man die na de explosie urenlang vastzat onder het puin, is ook teleurgesteld. "Je hoopt op een schuldige partij, zodat duidelijk wordt wie hiervoor verantwoordelijk is en wie hiervoor moet opdraaien. Dat blijft nu nog steeds een grijs gebied."

Volgens de man heeft Stedin tijdens de bijeenkomst wel gezegd zich verantwoordelijk te voelen: "Ze hebben toegezegd de getroffenen te begeleiden. Zowel mentaal als financieel. Daarbij wordt gekeken naar wat de verzekering dekt en wat niet."

Hoe dat zal uitpakken voor de slachtoffers moet nog blijken. Stedin wil de komende weken hierover in gesprek met de slachtoffers.