Verdachte brute verkrachting Rotterdam was 'boos en wilde iemand pijn doen'

De Indonesische uitwisselingsstudente die vorige jaar juli in de Rotterdamse wijk De Esch op brute wijze werd verkracht en bijna gewurgd, is door beide geweldsdelicten volgens artsen in levensgevaar geweest. Dat bleek vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen verdachte Gerson F.

F., destijds 18 jaar, bekende eerder al tegen de politie. Hij werd opgepakt na te zijn gezien op camerabeelden, ook was er een dna-match. Na de aanval kwam binnen korte tijd een spontane steunbetuiging op gang voor de studente. Later volgde een stille tocht waaraan honderden mensen meededen.

F. verklaarde vandaag in de rechtszaal geen herinneringen te hebben aan de aanval die plaatsvond in de vroege ochtend. F. is geboren in Curaçao en zo'n 1 meter 60. Hij zit, gekleed in een spijkerbroek en zwarte capuchontrui, wat voorovergebogen in de rechtszaal. Zijn voeten trillen zo nu en dan.

"Ik was 's nachts aan het fietsen om stress kwijt te raken", verklaart hij. Die stress kwam doordat zijn vriendin, destijds in een jeugdinrichting, mogelijk in een gesloten inrichting geplaatst zou worden. Het maakte hem erg boos. "Ik was boos en wilde iemand pijn doen, heel veel pijn doen."