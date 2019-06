'Een van de grootste Nederlandse cokelabs ooit' opgerold door omgevallen boom

In een boerenschuur in Oud-Vossemeer, Zeeland, is "een van de grootste cocaïnelabs in Nederland ooit" ontdekt, meldt de politie. De cocaïne werd in de schuur gebruiksklaar gemaakt, het zogeheten 'wassen'.

Een omgevallen boom naast de schuur leidde tot de ontdekking. Omstanders die de boom wilden verwijderen, roken een vreemde lucht en zagen mannen die zij verdacht vonden. Agenten troffen vervolgens een "grote, professionele cocaïnewasserij" aan in de schuur.

'Snuifklaar'

Bij het wassen wordt cocaïnepasta in feite 'snuifklaar' gemaakt. Dat gaat met behulp van chemicaliën. Afhankelijk van de tussenvorm van de coke wordt daarbij gebruik gemaakt van aceton, ether, zoutzuur en/of zwavelzuur, aldus verslavingsinstituut Jellinek.

Bij het ontmantelen van het drugslab krijgt de politie Zeeland hulp van landelijke diensten. Pas als de fabriek volledig is ontmanteld kan wat gezegd worden over de exacte hoeveelheid drugs die er is aangetroffen.

De verdachte mannen waren bij aankomst van de politie al gevlogen.