Nabestaande grootste Surinaamse vliegramp: 'Wie heb ik eigenlijk begraven?'

Patrick heeft al die jaren twijfels gehad. Ieder jaar als hij op de dag van de ramp de begraafplaats bezoekt, bekruipt hem het gevoel dat zijn moeder en broer niet op deze plek hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Dat gevoel werd sterker toen hij een aantal jaren geleden het autopsierapport tegenkwam en las dat zijn broer een gouden tand zou hebben. "Dan schrik je. Andy had helemaal geen gouden tand", zegt hij tegen RTV Oost.

Technieken verbeterd

Intussen zijn de technieken om een lichaam te identificeren enorm verbeterd. Patrick heeft erover nagedacht de graven open te laten maken en te bekijken of degenen die in het graf liggen echt zijn dierbaren zijn. "Maar ik heb besloten dat ik een dergelijk onderzoek niet wil. Want je weet op voorhand niet of je daarmee heel veel overhoop haalt."

Hij weet niet wat hij zou moeten doen als blijkt dat zijn familieleden daar niet liggen. "Wat is dan de volgende stap? Ga je verder zoeken in Suriname? Kijk, wij zijn hier geboren en hebben de Nederlandse mentaliteit. Maar in Suriname gaan dingen anders, wat dat betreft is er toch nog wel een cultuurverschil. Daar ligt zoiets nog eens extra gevoelig. Reden voor mij om het te laten zoals het is. Ik heb er verder vrede mee."