Ook morgen nog een keer onstuimig, 'hoort gewoon bij Nederlands klimaat'

Veel onweer, harde regen, zware windstoten. Er is voor de tweede dag op rij schade door bijzonder slecht weer. Het KNMI gaf even na middernacht opnieuw rij code oranje af. Hoe bijzonder is het dat een groot deel van Nederland in deze periode wordt getroffen door bijzonder slecht weer?

Niet heel bijzonder, legt Femke Goutbeek van het KNMI uit. "Vorig jaar hebben we eind mei in een week tijd vier keer code oranje afgegeven. Het is de periode van het jaar waarin onweersbuien zich aan het einde van de dag ontwikkelen. En dan ligt het er dus net aan hoe hevig die buien zijn, of we code oranje afgeven of niet." Ook toen, in mei, gaf het KNMI code oranje uit vanwege zware onweersbuien.

Criteria

Het meteorologisch instituut geeft code oranje af aan de hand van bepaalde criteria. Code geel geldt als er windstoten zijn van meer dan 60 kilometer per uur en er lokaal veel neerslag valt (meer dan 30 millimeter in een uur tijd). Ook hagelstenen tot 2 centimeter kunnen aanleiding zijn voor code geel. Naar code oranje wordt opgeschaald als de windstoten harder zijn dan 75 kilometer per uur, er lokaal meer dan 50 millimeter regen valt in een uur tijd of als er hagelstenen zijn van meer dan 2 centimeter.

"Dat gebeurt vaker", vertelt weerman Michiel Severin van Weerplaza. Het weerbureau spreekt van een spookachtige nacht. "Extreem weer heeft een bepaalde atmosfeer nodig om dit weer voor elkaar te krijgen. En als dat op een dag lukt, dan zie je ook dat het een of twee dagen daarna nog kan gebeuren, omdat je in die luchtsoort blijft zitten. Een paar winters geleden hadden we in het noordoosten van het land enkele dagen code rood, vanwege ijzel."

Dat het vannacht en dinsdagavond behoorlijk onstuimig was, komt doordat Nederland op het grensgebied zit van heel warme zomerlucht en veel koelere lucht. Severin: "De warme lucht hangt boven Duitsland, waar het op veel plaatsen 25 tot 30 graden en her en der nog wel warmer is. Terwijl de koelere lucht boven het westen van Frankrijk en de Britse eilanden hangt. Die gebieden schuren tegen elkaar aan, in dit geval gebeurt dat boven Nederland."

Morgen nog één keer

Van het slechte weer zijn we nog niet af. Ook morgen belooft het in de middag zeer onstuimig te worden, zegt Severin. "Een gebied met regen, onweer en zware windstoten gaat over. Het wordt opnieuw zwaar, maar het duurt veel korter dan de vorige keer. Binnen een uur is het gebied gepasseerd."

Het onstuimige gebied komt naar verwachting rond 15.00 uur aan in Zeeland en trekt daarna door naar de rest van het land. "Vanaf de grote rivieren tot aan Noord-Nederland moeten we zeker rekening houden met zware omstandigheden." Ook dat is niet uitzonderlijk. Severin: "Dit hoort gewoon bij het Nederlandse klimaat."