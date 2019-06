Duitse verpleegkundige krijgt levenslang voor moord op 85 patiënten

Een Duitse verpleegkundige is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op 85 patiënten. Hij geldt daardoor als de grootste seriemoordenaar in de Duitse naoorlogse geschiedenis.

Mogelijk heeft de 42-jarige Niels Högel meer moorden op zijn geweten. Het Openbaar Ministerie had om een veroordeling voor 97 moorden gevraagd en zelf heeft hij de moord op zeker honderd patiënten bekend, maar de rechtbank achtte niet alle gevallen bewezen.

Reddende engel

Högel werkte van 1999 tot 2005 in twee klinieken in de deelstaat Nedersaksen. Hij spoot bij patiënten die op de ic lagen een middel in dat ernstige hartritmestoornissen en een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken. Hij hoopte als reddende engel te worden gezien als de reanimatie lukte. Dat laatste was lang niet altijd het geval.

Eerder werd hij al tot levenslang veroordeeld voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag. In 2014 werd zijn zaak heropend op aandringen van een van de nabestaanden die vraagtekens zette bij het overlijden van haar moeder.