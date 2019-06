Canadees raadt kluiscode en ontdekt verloren 'schat' uit jaren 70

Een Canadees heeft met een geïnformeerde gok een kluis open weten te krijgen die sinds de jaren 70 potdicht zat. Tientallen jaren was tevergeefs geprobeerd de antieke kluis te openen.

Stephen Mills bezocht vorige maand samen met zijn familie het plaatselijke museum van Vermilion, in de provincie Alberta. Een van de tentoongestelde voorwerpen was een kluis die oorspronkelijk bij het Brunswick Hotel hoorde, dat in 1906 was geopend. In de jaren 90 veranderde het hotel van eigenaar en werd de kluis aan het museum geschonken.

Het museum had al meermaals de hulp van experts ingeroepen om de code te kraken. Ook waren voormalige hotelmedewerkers ingeschakeld en ongeveer alle standaardcombinaties uitgeprobeerd.

Hoe deed hij het?

Mills, lasser van beroep, zei "geïntrigeerd" te zijn door de kluis en vroeg of hij een poging mocht wagen. Hij zag dat de kiesnummers van 0 naar 60 liepen en besloot om 20-40-60 te proberen.

"Typisch cijferslot, driemaal met de klok mee - 20 - twee keer tegen de klok in - 40 - en eenmaal met de klok mee - 60", zei hij tegen de BBC. Hij probeerde het handvat, en tot ieders verbazing en vreugde ging de kluis open. "Ik zag dat de kluis lange tijd niet was geopend omdat er stof uit het vergrendelingsmechanisme viel."

En...wat zat er in?

Helaas zat er geen schat in de kluis. Wel een loonstrookje en een deel van een restaurantbestelling, met bonnetjes voor een champignonburger (1,5 dollar) en een pakje sigaretten (1 dollar).

"Hoewel ze geen waarde hebben, zijn ze voor ons van groot belang", zegt museumvrijwilliger Tom Kibblewhite. "Het geeft ons een idee van hoe het leven hier was eind jaren 70."