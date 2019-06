Vijftien woningen ontruimd na plofkraak Purmerend

In Purmerend zijn vanmorgen vijftien woningen ontruimd na een plofkraak op een geldautomaat. Bij de automaat ligt nog een verdacht voorwerp. Er wordt onderzocht of dat een explosief is.

De plofkraak was vanmorgen rond 05.00 uur op een automaat van ABN Amro. Volgens NH Nieuws zijn twee verdachten op de scooter gevlucht. Een verslaggever van de regionale omroep sprak met een politiewoordvoerder. Die noemde het voorwerp dat nog op straat ligt levensgevaarlijk.

Op foto's is te zien dat de schade aan de automaat en de muur groot zijn. Ook een deel van het dak is beschadigd. Het is nog niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt.

Het gebied rond de automaat is afgezet. Winkels in winkelcentrum Gildeplein blijven voorlopig gesloten, meldt de veiligheidsregio.