Wekdienst 6/6: herdenking D-day en Rotterdamse verkrachtingszaak

Wat heb je gemist?

Waarschijnlijk ben je er wel even van wakker geworden vannacht: zware onweersbuien met veel neerslag, hagel en stevige windstoten. Op veel plaatsen leidde dat tot schade en overlast. In de regio Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm. In Beuningen, Velsen-Noord en Werkhoven gingen huizen in vlammen op, vermoedelijk na blikseminslag.

Gisteravond laat kondigde het KNMI code oranje af. Op veel plekken is er wateroverlast en ook het treinverkeer heeft last van storingen.

Ander nieuws uit de nacht: