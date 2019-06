Fiat/Chrysler trekt fusievoorstel Renault in

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft het fusievoorstel met het Franse Renault weer ingetrokken.

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer deed Renault vorige week een bod van 35 miljard dollar. Renault reageerde aanvankelijk welwillend, maar toen het bedrijf de beslissing over de deal wilde uitstellen, trok FCA het voorstel in.

De fusie moest een gezamenlijke jaarlijkse besparing van 5 miljard euro opleveren, en een productie van 8,7 miljoen auto's per jaar. De bedrijven zouden dan na Volkswagen en Toyota de grootste autofabrikant ter wereld zijn.

'Franse overheid lag dwars'

In een officiƫle verklaring zegt FCA dat "het bestuur niet in staat was een beslissing te nemen, vanwege het verzoek van de Franse staat de stemming uit te stellen tot een latere vergadering".

De Franse overheid, die een belang van 15 procent heeft in Renault, stelde als voorwaarde voor de fusie dat het aantal arbeidsplaatsen bij het autobedrijf gelijk zou blijven. Ook wilde Frankrijk dat de Japanse autobouwer Nissan, met wie Renault een alliantie heeft, betrokken zou worden bij de fusie. Nissan reageerde echter niet enthousiast.

"Het is duidelijk dat de politieke omstandigheden in Frankrijk er op dit moment niet naar zijn om op een dergelijke samenwerking aan te gaan", schrijft FCA verder in de verklaring.