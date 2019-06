'VS wil gevoelige wapendeal van 2 miljard dollar sluiten met Taiwan'

De Verenigde Staten willen een wapendeal sluiten met Taiwan ter waarde van 2 miljard dollar. Persbureau Reuters meldt dat op basis van anonieme bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen. Door de deal zouden de banden tussen de VS en China verder kunnen verslechteren.

Het Amerikaanse Congres is op de hoogte gesteld van de aanstaande deal, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De VS zou 108 tanks, luchtafweergeschut en antitankraketten willen verkopen aan Taiwan.

De Amerikanen zijn een van de belangrijkste wapenleveranciers van het Aziatische eiland, dat door China wordt gezien als een afvallige provincie. De VS heeft formeel geen diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar verkocht sinds 2010 voor zeker 15 miljard dollar aan wapens aan de regering van het eiland.

Harde taal Chinese minister

Afgelopen weekend uitte de Chinese minister van Defensie nog kritiek op de Amerikanen vanwege hun openlijke steun aan Taiwan en bemoeienis bij het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Hij zei dat China "tot het eind zal vechten met iedereen die Taiwan van China probeert af te splitsen".

Het nieuws over een wapendeal komt op een moment dat de relatie tussen China en de VS al slecht is. De landen zijn verwikkeld in een handelsconflict. Maar volgens de Chinese minister van Defensie realiseren de landen zich dat een conflict of oorlog een ramp zou zijn voor zowel China als de VS.