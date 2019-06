Dode bij brand in zorgcomplex Sint Nicolaasga

Bij een brand in een zorggebouw in Sint Nicolaasga is een bewoner om het leven gekomen. De brand brak woensdagavond uit in een van de appartementen in zorgcomplex Wilhelminaoord.

Een personeelslid ontdekte dat rook op de bovenste verdieping van het pand. Met behulp van de brandweer konden de 26 andere bewoners van het complex op tijd worden geƫvacueerd. Een medewerker is naar het ziekenhuis voor controle. "Zij was als eerste bij het appartement en opende de deur. Ze heeft dus vol in de rook gestaan", meldt een woordvoerder van de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is op dit moment te warm in het appartement om onderzoek te doen.

Veel rookschade

De appartementen naast de woning waar brand uitbrak hebben waarschijnlijk veel rookschade. Voor de bewoners van die huizen wordt gekeken waar ze vanavond naartoe kunnen. Alle andere bewoners kunnen vermoedelijk vanavond nog terugkeren naar hun appartementen.

In het gebouw wonen mensen met uiteenlopende zorgvragen. Sommige bewoners wonen er vast, anderen tijdelijk. Ze hebben bijvoorbeeld zorg nodig vanwege hun leeftijd, herstel na opname in het ziekenhuis of ter voorbereiding op een behandeling.